藝人KID（林柏昇）昨（23日）拉著「東區妹仔」Rita登記結婚，求婚時曾嗨喊「要力拚幾隻小野人出來玩」，巧合的是，前女友許維恩同天打卡於某婦產科診所，讓外界議論紛紛。

許維恩去年11月跟小6歲的男星王家梁登記結婚，農曆年前小倆口搬進近百坪的豪宅，還打造13萬的高檔馬桶，出手相當闊綽。今年即將41歲的許維恩，曾透露夫妻倆的下一步計劃為懷孕生子，「接下來2人要努力做人，生男、生女都好。」王家梁也在一旁附和。想不到許維恩昨（23日）在IG限時動態分享前往某家生殖醫學婦產科的照片，興奮地甜喊：「～～我來了～～」並附上兩顆愛心，還一口氣連PO兩次，不難看出內心的喜悅，外界也十分期待這對俊男美女的好消息。

許維恩曾交往5年的前男友KID，最近也有喜事，他跟「東區妹仔」Rita修成正果，昨（23日）火速登記結婚，並在IG證實：「求婚是一件事，身分證上有沒有另一個人的名字又是另一件事，所以打鐵趁熱，馬不停蹄的給妹仔騙去戶政事務所啦！爽啦～」還笑稱東區妹仔已經「造妹棄（跑不掉的台語）」。

事實上，KID求婚時就有驚喜透露未來的生小孩計劃，他想要「力拚幾隻小野人」，不忘開玩笑說「小野人全部超吵我變瘋面仔、我小孩應該真的會很吵、男的丟山裡養女的丟海裡養」。至於是否帶球完婚，根據《鏡週刊》報導，KID經紀人否認傳聞，感謝外界的關心。