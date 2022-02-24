瑪莎拉蒂3煞案昨（23）開庭，男大生母親表示兒子被打到「智力中下」，但3人的其中1名律師竟開口喊賠5萬，讓她痛批草菅人命；律師林智群則分享看法，3惡煞共請了「7名律師」，代表著父母願意砸大錢打官司，但卻不願意拿出誠意給合理的賠償金，如今3人若想獲緩刑，則必須達成和解或修法。

林智群表示，瑪莎三煞共請了7個律師，1個被告最多可請3名律師，代表其中2人至少請了2名律師，且並非法扶律師，因法扶律師最多只能請1名，代表3人的家屬仍願意花大錢請律師；此外，3人皆以殺人未遂起訴，最少判5年，即便因刑法第59條「最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，仍僅減為2年半。

律師林智群則分享看法，3惡煞共請了「7名律師」，代表著父母願意砸大錢打官司，但卻不願意拿出誠意給合理的賠償金，如今3人若想獲緩刑，則必須達成和解或修法。（翻攝自臉書）

林智群表示，2年半刑期不能緩刑，因此唯一解套方式就是雙方和解或變更法條，不過3人的律師竟喊出「5萬、10萬」賠償金，對於已傷及智力的男大生來說，根本沒有誠意，「（3人父母）既然會請2、3個律師，表示還是在乎兒子…如果要假裝不在乎，就別請律師，讓小孩自生自滅，這樣才有裝全套」。

林智群痛批，3名惡煞的父母花大錢請好幾個律師，又說自己小孩沒錢賠償，「你到底是在乎自己小孩？還是不在乎呢？」並稱並非7名律師不盡責，是客戶若只給10萬額度，「律師也沒辦法提出幾百萬的數字，沒被授權嘛！」該案昨下午開庭，宋母在庭外表示，被告曾透過律師表達調解意願，但對方一開口就說「5萬元」，後來提高為10萬元，還說「再多就付不起了」，她氣憤地這樣離譜的賠償金額，根本是草菅人命。

至於張姓主嫌，宋母說，張父本來只願意賠償醫療費，後來才鬆口答應「醫療費全出，再加60萬元」，另1名被告則願意賠償100萬元，但這些賠償金額與她兒子所受的嚴重傷勢，實在差異大太，雙方調解破裂。宋母透露，她也希望將部分賠償金，捐出做公益。