文化部今（24）召開「111年度電視金鐘獎改革說明記者會」，文化部政務次長李靜慧表示，電視金鐘獎今年邁入第57屆，為更加打響整體品牌、提升國際知名度及國內外觀眾討論聲量，並因應近年日益精進的臺劇製播品質及規模，今年電視金鐘獎從獎項、頒獎典禮將有五大革新。

記者會由文化部政務次長李靜慧、110年電視金鐘獎總召曹瑞原導演、特別獎委員湯昇榮總經理出席，並由「視網膜」擔任主持人，針對今年度電視金鐘獎改革重點向外界說明。

文化部表示，首先是「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應近年臺劇製作規模與品質不斷創新高、新劇種輩出、劇組分工因而更加細緻的趨勢，為能立即回應業界反映，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」四個獎項。藉以向外展現臺灣劇組專業分工已然成熟，對內肯定四個領域的技術人才及其對戲劇品質提升的重要與貢獻，期盼將優秀的技術人才留在臺灣，觸發臺灣發展後製科技及形成後製園區的可能性。

第二項改革則是參考美國艾美獎多場次頒獎概念，將電視金鐘獎頒獎典禮分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製發揮空間，以及得獎者致詞時間，進而更榮耀入圍者及獲獎者，「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項，「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項。

今年二場頒獎典禮將在10月下旬分2天連續舉行，將各自頒發相關技術類獎項，獎項更趨完整細緻，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

第三項改革，今年將設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」二項「非正式競賽獎項」並導入觀眾票選機制，以增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，並適時規劃舉辦國際工作坊，藉由邀請國內外當紅作品編導團隊於金鐘期間共聚一堂，進行經驗交流，提高金鐘獎及我國入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度。

第四項改革，因應兒童、少年節目不同的受眾及製播方式，以及鼓勵提升兒少節目質與量，「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」及「少年節目獎」二個獎項。

第五項改革，今年「特別獎」得主將頒予獎金10萬元，並鼓勵業界踴躍推薦人選報名參賽特別獎，以肯定我國推動電視事業及產業發展有傑出成就的個人或團體，建立產業界楷模。

文化部表示，電視金鐘獎是電視業界最高尊榮的象徵，文化部將持續祭出人才培育、內容投資及OTT整合三支箭，帶動國內影視產業發展，更將透過電視金鐘獎改革，提升金鐘獎及我國電視作品國際能見度，期許電視金鐘獎成為亞洲電視內容指標性獎項。今年度電視金鐘獎將於4月1日開放報名，至5月3日截止；特別獎項報名期間則為4月1日至6月2日止。