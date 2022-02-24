台灣優良的氣候條件下，每年可以生產兩期稻作，每4～6個月就有新鮮好米提供消費者享用，正值虎年新春時刻，國產新米正陸續上市，正是吃台灣國產好米的好時機，農委會台南區農業改良場推薦「台南14號」、「台南16號」及「台南19號」，讓晶瑩剔透、香軟Q彈的米飯，伴您共創新年新氣象。

台南場表示，歷年來研發育成各式優良水稻品種，可以滿足各種不同的消費需求。糙米專用品種「台南14號」烹煮時免浸泡，糙米飯即有軟Q口感，是著重營養、養生的最佳選擇。全國米質競賽及晶饌米獎冠軍米種的台版越光米「台南16號」，米粒晶瑩剔透，米飯口感柔軟Q彈，冷飯特別可口清爽，是做壽司及年夜飯的絕佳選項。口感香甜的優質香米「台南19號」，帶給您滿口、滿室芬芳，是讓您釋放一整年壓力的幸福好滋味。

台南場建議，選購食米時，消費者可以依照產品標示內容作為選購的參考，先看清楚標示內容，例如品名、產地、碾製日期、保存期限及品質規格，再選購符合自己需求的食米。最重要的是，食米開封以後，應該要放置在乾燥、低溫處，如果短期無法食用完畢，則應該存放在冰箱冷藏，保持新鮮度，延長最佳賞味期限。