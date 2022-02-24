Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ — Ryan Nobles (@ryanobles) February 24, 2022

俄羅斯總統普丁今（24）日宣布，授權在烏東頓巴斯地區進行特種軍事作戰，普丁表示俄羅斯沒有計畫佔領烏克蘭，但會捍衛自己，因為是唯一選項。

綜合外媒報導，普丁於當地時間今日稍早突然發布全國電視演說，宣布在烏克蘭東部進行「特種軍事作戰」（special military operation）。

普丁表示，此舉是為了應對來自烏克蘭的威脅，並確保烏克蘭的「非軍事化」及「去納粹化」。他指控支持烏克蘭境內「新納粹」的北約盟軍正逼近俄羅斯邊界，強調儘管面臨欺騙及勒索，過去30年俄羅斯持續試圖和北約溝通不要東擴。

他補充說，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的目標；流血事件的責任在於烏克蘭政權。普丁也警告其他國家，任何干涉俄羅斯行動的企圖都將導致他們從未見過的後果。他並指責美國及其盟友無視俄羅斯阻止烏克蘭加入北約並向莫斯科提供安全保證的要求。

普丁說，俄羅斯會捍衛自己，因為這是「唯一選項」。

俄羅斯總統普丁在下令攻擊烏東後說，烏克蘭部隊和俄軍的衝突「無法避免，只是時間問題」，他力促在東烏克蘭戰區的烏軍放下武器，回歸家園，並警告烏克蘭，任何流血殺戮都會歸咎於它。

Another blast lighting up the sky over Kyiv. pic.twitter.com/b9Gw0VKhql — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) February 24, 2022

另外在回應烏克蘭總統澤倫斯基表示根據1994年布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum）重新考慮烏克蘭的非核武地位時，普丁表示俄羅斯不會讓這種事發生。

據路透和BBC等媒體報導，基輔砲聲隆隆，不斷傳出震耳巨響。

WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

而就在幾分鐘前，聯合國才警告，軍事行動升級將導致「令人無法接受的高昂代價，人類受苦受難和破壞」。

（持續更新）