曾獲金鐘獎人文紀實節目主持人獎的陳耀忠，因在花蓮經營原住民料理餐廳，被蔡英文總統譽為「阿美族廚神」，前年9月凌晨飲酒後，在女兒的女性友人陪同下出門買酒，怎料他竟將女子在到四處無人的海邊，並對其伸出狼爪撫摸私處，事後和解不成，遭花蓮地方法院依強制猥褻罪判處有期徒刑1年。

判決書指出，陳耀忠女兒的女性友人前年9月受邀到陳位在豐濱鄉的住處飲酒，雙方喝到隔天凌晨，陳見飲品不夠欲駕車出門買酒，被害人擔心他酒醉發生危險而陪同出門。

事發當天凌晨2時許，雙方駕車途經十分僻靜的石門班哨角，陳停車邀被害人到海灘欣賞夜光海景，之後竟不顧對方推拒，用身體強壓，強吻其嘴巴及胸部，甚至還將手伸入對方短褲及內褲內撫摸私處。

被害人掙扎起身走回車上並要求回去，陳返回車上後，仍持續違反對方意願親吻嘴巴，並隔著衣服吻胸部，讓被害人嚇得趕緊打電話求救，陳見狀才載她返回住處。

陳耀忠遭警方調查後坦承犯行，並向法官表示當時因喝醉，意識不清，不過法官卻認為，陳從海邊返回車上發現爆胎，還能自行更換備胎，且被害人在通話時，還要她跟對方說自己在忙，把電話掛掉等語，最後也能順利駕車返家，可見當時意識應是清楚的狀態。

法官認為，陳與被害人有輩份差距，卻毫無長輩應有的自持、自重，在深夜、偏避處逞獸慾，讓對方心裡遭受莫大恐懼，事後雖部分坦承，但仍避重就輕，且未取得原諒，依強制猥褻罪判處1年。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，將待收到判決書後，與告訴人研議是否提起上訴；陳耀忠則在今天透過太太的臉書發布聲明，向受害者、社會道歉及家人朋友致上歉意，表示自己不會逃避，願承擔所有責任，面對法律制裁。

陳耀忠因2017年主持原視節目《aledet美味阿樂樂滋》獲第52屆金鐘獎「人文紀實節目主持人獎」，且他在靜浦村以創意、無菜單的原住民料理，開設「陶甕百合春天」餐廳，頗為知名，2018年花蓮0206大地震，蔡英文總統3月就選在該處用餐，並盛讚陳是「阿美族廚神」，且形象一向良好的他，還曾參與花蓮縣政府的宣傳活動，被地方視為原住民青年創業有成的典範。

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