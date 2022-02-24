北台灣蛋荒未解，連吃鹹鴨蛋也不安心。一名網友買鹹鴨蛋來吃，沒想到打開後發現，蛋黃竟長滿白色顆粒卵狀物，讓他嚇到整盒直接丟了，貼文一出網友直呼看了頭皮發麻，也釣出內行人解答，有可能是鹹蛋醃製時間過長產生的亞硝酸鹽結晶，攝取過量恐中毒，因此不建議繼續食用。

有網友買鹹蛋，打開驚見裡面長滿白色顆粒狀物體，嚇到整盒拿去丟。(圖／翻攝自臉書社團 老百姓日常三餐交流會)

一名網友在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」發文表示，他買了某廠牌的鹹蛋，明明還沒過期，但把蛋殼剝開準備吃的時候，發現蛋黃上長滿白色顆粒，ㄧ顆顆密集地排列在一起，讓他看了頭皮發麻，直呼「嚇到我整盒丟了」。

貼文一出引起熱烈討論，大家紛紛表示，「好噁一粒一粒的是什麼」、「我也買過這樣的鹹蛋」、「密集恐懼」、「月餅的芝麻怎麼會包在裡面」、「頭皮好麻」、「怕」，還有內行人跳出表示，白色卵狀物可能是亞硝酸鈉結晶，吃了恐中毒。

事實上，鹹鴨蛋蛋黃裡面出現的白色顆粒有可能是醃製過程中鹽放太多或醃製時間過長，進而產生亞硝酸鹽結晶。亞硝酸鹽是自然界的一種化學成分，人體一次攝入亞硝酸鹽的極限是200mg，超過這個量人就會出現中毒現象，因此鹹鴨蛋蛋黃上如果出現了白色顆粒不建議繼續食用。