於2020年總統大選前，在台灣社會上引起軒然大波的王立強共諜案，造成中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦遭檢調懷疑涉嫌違反《國家安全法》，來台發展共諜組織，但後來雷聲大雨點小，去年4月檢方先行依違反《洗錢防制法》罪嫌起訴，但台北地院今判處兩人無罪，檢方再受重創，政治辦案疑慮再起。

至於備受社會關切的共諜案部分，由於高等檢察署今年1月28日將原本不起訴處分的全案，發回台北地檢署續查，這顆燙手山竽究竟辦不辦得下去？尚待檢調進一步努力。

根據台北地檢署起訴內容，檢方認為向心夫婦隱匿以大陸國太公司吸金的犯罪所得2億300萬港幣，用來在台購買北市信義區豪宅，分別出租給蘇姓及林姓兩位商人，涉犯《洗錢防制法》。但向心曾抗辯，檢方既然指稱自己涉犯發展共諜組織，豈有共諜將「共區」資金洗至「敵區」之理？顯然是邏輯錯亂。

全案起自於自稱共諜的王立強，2019年底在澳洲向媒體爆料向心夫婦是共諜，來台發展組織滲透，暗助當時國民黨總統候選人韓國瑜，試圖影響台灣大選，旋即引發台灣社會震撼。時值大選關鍵時刻，總統蔡英文出言批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，但澳媒播出王立強專訪當晚，陸方便嚴正駁斥。