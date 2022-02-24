興采(4433)公布去年稅後盈餘為5678萬元，EPS為1.21元，預計配發1元現金股利，興采將在3月1日舉行臨時股東會，由興采併購特別委員會就與聚紡(4429)轉換案的審議結果報告。興采今年將擴大集團在(台灣)染整機台設備與產能，包括建構經軸染色機台設備，預期月產量：1百萬碼/月，以及建構溢流式染整機台設備，預期月產量：1百萬碼/月。

興采和聚紡(4429)去年宣布雙方通過以聚紡每一股普通股換發現金5元、及興采新發行普通股1.2股之對價，兩家公司進一步整併，聚紡定今年4/1終止上櫃並停止公發，股份轉換基準日為5月31日。

興采與聚訪是同一個老闆陳國欽，2020年3月，興采宣布以每股40元，公開收購聚紡30%-40%股權，興采成為聚紡最大股東，經過一年多的試婚，2021年底雙方宣布將進一步整併。

興采去年全年營收為28.8億元，年增36.8%，今年元月營收為3.13億元，年增131%，創歷史同期新高；聚紡去年全年營收為7.94億元，年增26%，今年元月營收為0.907億元，年增81%，亦創歷史同期新高。聚紡去年稅後盈餘為0.48億元，EPS為1.39元，今年暫不配發股利。

興采營收比重：北美市場45%以戶外、運動為主；歐洲市場45%以戶外、滑雪為主；亞太市場包括日本韓國占比約10%。興采以著名的專利產品S.cafe環保科技咖啡紗，成為品牌商供應鏈，使用廢棄咖啡渣回收再利用，並取得多國專利，專利環保科技咖啡紗擁有自製紗線設計能力，提供客戶多元性的產品開發及設計能量。該公司內部紡織實驗室獲得TAF認證。