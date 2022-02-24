推薦賽事 : 2/27(日)，11:00 明尼蘇達荒野@卡加利火焰

NHL本季防守最強勢的卡加利火焰，近期打出本季聯盟最長的10連勝，目前戰績穩居太平洋區榜首。而換血有成的明尼蘇達荒野進攻火力驚人，團隊進球率11.5%高居聯盟之首，本季要拿到季後賽門票應不成問題。鐵血軍團火焰與進攻強悍的荒野將在本週日正面交鋒，這場矛與盾的對決毫無疑問是本週末最值得關注的冰球賽事!

火焰上個賽季簽下在溫哥華加人不得志的門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)，獲得重生機會的馬克斯特羅姆本季打出生涯年，救球率高達92.7%，更貢獻聯盟最多的8次完封。而火焰的瑞典後場組合安德森(Rasmus Andersson)與凱靈頓(Oliver Kylington)也是陣中不可或缺的防守大將，其絕佳的防守紀律與馬克斯特羅姆構築起火焰堅強的防線。進攻端方面，火焰的團隊進球率9.4%僅排在聯盟中段班，制服組為了厚植季後賽戰力，近期從蒙特婁加拿大人交易來全能前鋒托弗利(Tyler Toffoli)，筆者看好能傳能攻的托弗利能加深火焰側翼深度，火焰的攻守戰力也將更為均衡。

荒野本季的攻勢集中在祖卡雷洛(Mats Zuccarello)與卡普里佐夫(Kirill Kaprizov)身上，老將祖卡雷洛前年來到荒野後表現大回春，進球率逐年攀升，本季高達19.3%，是陣中攻擊效率最高的前鋒。而過去在KHL大殺四方的卡普里佐夫去年轉戰NHL就展現出色的得分能力，與祖卡雷洛組成的左右連拳是各隊防線的夢魘。荒野目前較大的問題在防守端，門將群雖然有表現穩定的芬蘭新秀凱赫克寧(Kaapo Kahkonen)，但教練團現階段仍屬意由老將塔伯特(Cam Talbot)擔綱主戰門將，但塔伯特本季效率下滑，救球率僅剩91.1%，導致荒野團隊防守績效不彰。現階段荒野尚能以優勢火力掩護球隊勝出，但未來進到季後賽階段，如進攻端失常，防守又無法箝制對手，要在季後賽突圍將困難重重。

火焰在這波10連勝中的場均得失球分別為4.2球及1.5球，防守端依舊展現壓制力，進攻也有加溫的跡象，團隊戰力處於高峰。荒野近期雖然火力沒有衰退，但二月的場均失球高達3.3球，防守有每下愈況的趨勢。因此筆者看好火焰能延續連勝的氣勢，在主場擊退荒野，而且火焰二月在主場的讓分玩法過盤率高達86%，因此建議可大膽投注「讓分玩法-主讓分勝」。