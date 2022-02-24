民眾黨發言人楊寶楨及「學姊」黃瀞瑩日前發表「大菊為重」言論，遭綠營痛批是嘲諷監察院長陳菊，引發歧視風波，而主播張雅琴則參戰反嗆「只會蹭聲量的～不是花瓶，是空瓶」。此言令國民黨發言人、高市左楠區議員擬參選人白喬茵看不下去，昨(23日)在臉書加碼爆料21歲那年在電視台當工讀生，「雅琴姐你應該忘了吧，我就是那個趴在地上幫你找耳環的工讀生」。對此，張雅琴今再回嗆。

白喬茵昨貼文提到，當年除了份內工作，每天中午還需要幫記者哥哥姊姊們跑腿、買便當，也曾被一個當紅主播使喚「妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下」，於是就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環，「雅琴姐你應該忘了吧，我就是那個趴在地上幫你找耳環的工讀生」。她說，「我們都是這樣一步一腳印努力過來的，什麼苦都能吃，因為我們對公眾事務保有熱情，我們對媒體監督懷抱希望，現在我們要將所學貢獻社會，卻看到自己曾經景仰的媒體前輩公然用電視台的資源飆罵年輕的女性從者是殘破花瓶，後輩對您曾經的景仰真的蕩然無存」。

對此，張雅琴今在臉書回應，「最近空瓶子滿天飛～本來想不要回應，但不回應好像是默認～所以，這位小姐你哪位？我們對優秀工讀生都會特別提拔～但我對你完全沒印象，不知道你是誰？不要哪天跑來說我撿了你的鑽石，難不成我要還你一顆鑽石？」她更用Hashtag寫下，「腦袋空嘴巴不要隨便亂說話、要選舉靠自己、空瓶子太多」。