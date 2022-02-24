據陸外交部網站消息，昨天（2月23日）陸外交部軍控司司長傅聰與歐盟防擴散和裁軍事務特使範德琳以網路視訊方式，舉行新一輪中歐軍控與防擴散磋商，雙方就美英澳核潛艇合作、《不擴散核武器條約》審議大會與五核國合作、核裁軍與核軍控、地區熱點問題、生化武器、外太空、防擴散與出口管制、常規軍控等共同關心的問題交換了意見。

美國、英國、澳洲外長19日在慕安會期間討論美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）框架內倡議落實進展，包括澳採購核潛艇問題。中國外交部發言人汪文斌21日曾在例行記者會中指責，美英澳高調推進核潛艇合作是對地區安全的挑釁。

汪文斌表示，美英澳三國無視自身承擔的防擴散義務，不顧地區國家和國際社會普遍憂慮和反對，高調推進核潛艇合作。這是對地區安全的挑釁，也是對國際規則的蔑視。

汪文斌指責，美英澳三邊安全夥伴關係再次表明，三國聲稱的基於規則的國際秩序不是代表國際社會多數成員意志的秩序，而是基於「小圈子」利益制定的秩序。三國根據自身需要、憑借自身實力為所欲為的做法，堪稱21世紀的「叢林法則」。

汪文斌呼籲，中方再次敦促三國以負責任的態度對待地區國家和國際社會的關切，切實尊重地區國家建設東南亞無核武器區、南太無核區的努力，認真履行核不擴散義務，停止破壞地區和平穩定的危險行徑。