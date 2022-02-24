連續多日濕冷的天氣，讓不少機車族很困擾，不戴手套會凍僵、戴了卻又會濕掉，一名網友分享「自製防水手套」，聲稱比外面賣的還要實用，只要先戴上拋棄式料理手套，接著套上工地手套，最後再加上一層拋棄式手套就可以了，但不少網友看了擔憂拋棄式塑膠手套恐會滑，導致行車過程中發生危險，因此也有內行網友說，最防風防水的無敵組合應是「棉手套＋洗碗手套」，保暖又防滑。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文說，連續幾天雨下不停，氣溫很低、風又大，為了保暖買了防水防風的手套，結果騎車送外送才1至2個小時，手套就已經全濕了，秉持著實驗精神自製防水手套，沒想到竟然比外面賣的還要實用。

一名網友分享「自製防水手套」，聲稱比外面賣的還要實用。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友分享「自製防水手套」的作法，首先要戴一層拋棄式料理手套，接著套上工地手套，再加上一層拋棄式手套，如果有滲漏的狀況發生，可將裡頭與外頭的拋棄式手套換掉，就又跟新的一樣了，手也不會再冷到了。

貼文引起網友熱議，不少網友大讚原PO是生活智慧王，但也有網友提醒，拋棄式手套雖然不會濕掉，但是有可能會滑，恐會增加騎車的危險。「這樣轉油門會滑」、「生活智慧王」、「簡單粗暴又實用」、「外面套塑膠的手套會滑吧！」

因此也有網友建議將塑膠手套換成「洗碗手套」，這樣既保暖又合手，重點是還具備了防滑功能。「外層是用洗碗的手套，更防冷風還防滑」、「洗碗手套+棉手套，組在一起無敵」。