中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，自從2019年捲入共諜案後，立刻遭到限制出境，迄今已長達823天，如今違反《洗錢防制法》部分雖獲判無罪，但涉犯《國家安全法》部分仍由檢方持續偵辦，要解除境管恐怕還有得等。但長達兩年多來的境管，造成向心夫婦健康和經濟上的困擾，台灣政府卻是放牛吃草，對他們不聞不問。

向心夫婦在法院審理期間，多次反映在台財產被查扣，讓他們連滯留在台的生活消費都有問題；遭限制出境至今，歷經兩次台灣疫情，卻連疫苗都沒得打，身體健康備受威脅；香港公司的營運也是大受影響，但對於這些困擾，台灣政府都顯得無動於衷。

據台北地院裁定指出，該案是檢方單獨起訴洗錢罪，與《國安法》部分案情無關，法院只審酌洗錢案是否有限制出境的必要。依現有卷證資料，向心夫婦涉犯洗錢罪嫌疑重大，且在偵查中否認犯罪，全案尚待法院調查證據及交互詰問，考量夫婦倆均為香港地區人民，及兩人社經地位等因素，恐有逃亡或滯外不歸之虞，仍有境管的必要。