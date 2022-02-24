新北市板橋高中推動機器人教育成果卓越，今年首度打破國內各校「一校一隊」的傳統，將組成2隊選手參與國際最知名的機器人賽事FRC，爭取代表台灣出國比賽的門票。

板橋高中校長賴春錦表示，這次派出兩支隊伍，分別是已有3年比賽經驗的FRC7709與今年新成立的FRC8894。FRC在三年前成立7709，己經參與過多次賽事，在2021榮獲最佳工程設計獎，表現不凡。7709的學生們在寒暑假辦理集訓，分工、安排訓練、模擬賽，有系統制度，學生自主的學習之外，有著畢業的學長們帶領，令人放心。

值得一提的是，校內另有一群熱愛機器人的學生，先前組成MakeX 機器人團隊，剛拿下2021全台冠軍及世界賽資格。學生打完MakeX機器人，想向上挑戰FRC機器人，指導老師為了完成自己和學生的心願，特地向美國總部申請又成立了FRC8894。

因此板橋高中校內共有兩隊FRC，打破國內各校「一校一隊」的傳統。難能可貴的是，每隊的報名費用高達6000元美金，換算成台幣將近20萬！指導老師想都沒想就墊付了這筆極有可能無法回收的款項，連學生都認為「我們老師太狂了！」

賴春錦表示，熱愛機器人的人都會有夢，就是希望自己團隊親手打造的機器人，在世界舞台上奔馳與戰鬥，而FRC就是高中機器人夢想的舞台，板中有投入的老師和學生所以能有兩隊FRC。

解題之夜後，板中FRC在不同的基地，各自解題、設計機構、撰寫程式，更有互借零件、資源共享，兩隊的競合，發揮1＋1大於二的團隊精神，彼此合作，比賽倒數，全力衝刺，一起打贏這場比賽，不論是7709或8894，不論是有系統的訓練或是滿腔創新的熱情，都是板橋高中的驕傲，也都有機會成為全台灣的驕傲。