東南區的市議員李中，於重要道路或交通節點掛起大幅與盧秀燕合照看板。（民眾提供）

豐原區的實力派議員張瀞分，與市長盧秀燕合照看板十分吸睛。（民眾提供）

藍營太平區市議員李麗華、賴義鍠與市長盧秀燕打組織戰，一起為太平市民爭取建設。（陳世宗攝）

2022九合一選戰邁進備戰時刻，隨近期各種民調陸續發布，街頭出現各個候選人的形象看板，「選舉年」的味道越來越濃。隨著市長盧秀燕民調與施政滿意度維持中上已出現「母雞效應」；爭取連任的藍營市議員都在重要道路或交通節點掛起與盧秀燕合照，除向民眾問安外，亦凸顯命運共同體的概念相互拉抬聲勢，一起努力為年底拚連任。

2022地方選舉台中市有市長、市議員、里長、山地原住民區長、區民代表等5項地方公職人員選舉；國民黨與民進黨都將在3、4月間進行市議員黨內初選，包括北區、西區、大里、西屯等地，新人輩出力拚老幹，攻城掠地的看板如雨後春筍紛紛掛上，街頭已籠罩濃濃的選舉風。

藍營歷經4大公投與中二立委補選失利後，連帶影響整體政黨的支持度！台中市藍營在現任市長盧秀燕與新北市長侯友宜一樣，成為藍營內的中流砥柱，最近媒體公布最新民調，盧的施政滿意度為61％，無論在藍綠對決或是藍綠白三方對戰，盧都領先對手逾兩成，選情稍微明朗。

盧秀燕在藍營內母雞效應顯現，連動看到許多有實力爭取連任的台中市議員，都在過年前後掛上與盧的合照看板；雙方或拿「福虎生豐」的春聯，或是拱手恭喜畫面都洋溢喜氣。如西屯區市議員黃馨慧、北區的陳政顯、東南區的李中、豐原區的張瀞分等實力派議員，分別於重要道路或交通節點掛起大幅合照看板。

黃馨慧說，她掛起大型看板主要是向民眾拜年，也提醒用路人千萬不要酒駕，這是她與盧秀燕市長長期的主張，用看板宣導「馬路如虎口，駕駛酒後不開車，開車不喝酒」保持道路安全，就能「虎你幸福！」

藍營不少議員也掛出政績牌，或是將自己與盧秀燕的合照做成圖卡，例如賴義鍠議員把兩人的合照做成通訊軟體貼圖，不只有早安、午安、晚安版本，還有生日快樂、元宵快樂等貼圖。羅廷瑋是將盧秀燕的合照做成可愛Q版貼圖，上面還有東南區社群的資訊，吸睛又實用。