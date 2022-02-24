自川普時代開始的「中國行動計劃」，用以針對中國對美的經濟間諜、竊取貿易秘密及惡意網路攻擊，由於針對許多學術人員而引發爭議。美國司法部於當地時間23日宣布結束「中國行動計劃」，但同時強調中國對美國國安的強大威脅，未來將持續通過各類手段應對。

美國之音報導，司法部主管國家安全事務的助理部長馬修·奧爾森（Matthew Olsen）表示，儘管他將繼續關注中國政府構成的不斷變化的嚴重威脅，但他認為這個計劃並不是正確的方式。

奧爾森重申，司法部打擊的目標不是華人，而是中國政府、中國共產黨，和他們的代理人。但司法部也意識到「中國行動計劃」給華裔群體和學術界帶來的負面影響。

該計劃啟動後的三年裡，包括華為首席財務官孟晚舟在內的數十名嫌疑人被指控罪名，部分被判入獄。但在被起訴的嫌疑人中，高比例的華裔也引發外界對該計劃「種族定性」 （Racial Profiling） 的擔憂和批評，而多起針對大學教授的指控也被認為給美國學術界帶來了「寒蟬效應」。

美國司法部將啟動新的戰略，把國家安全方面的打擊重點由中國擴大到多個敵對國家，包括俄羅斯、伊朗和北韓等。奧爾森說，這些國家企圖破壞美國的核心民主、經濟和科學機構；捍衛美國機構和價值觀免遭這些威脅是國家安全方面的當務之急，也是司法部的首要任務之一。