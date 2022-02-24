搶攻暑期婚宴商機，寒舍集團旗下「台北喜來登大飯店」及「台北寒舍艾美酒店」攜手推出全新專案聯合搶婚，於8月1日至8月31日，推出期間限定「八月婚宴」超值回饋專案，最低每桌12888元起，即可以享有五星級婚宴場地及細緻婚禮服務。寒舍集團表示，打破傳統習俗迷思，農曆七月結婚其實好處多多，今年更有多達12天的嫁娶吉日，好日子選擇更多，也可以避免和其他新人競爭場地、專業團隊，專案下訂更可享最高價值萬元的多重好禮回饋，頂級婚禮不再遙不可及。

台北喜來登大飯店今年推出8月份限定「七夕婚嫁」婚宴專案，每桌10位，只要12888元，讓新人以超實惠的價格，於五星飯店完成夢想中的浪漫婚禮。更誠意調整桌數彈性，專案最低3桌即可起訂，小桌數賓客也可以輕鬆與家人及至親好友一同分享結婚喜悅。預訂八月限定專案即可享有「餐前迎賓酒會」、「拍照主題背板」、「指定婚禮小物」等價值萬元好禮三選一，凡預訂達10桌再加贈價值近兩萬元的豪華客房住宿乙晚，含翌日雙人自助早餐、更免費升等贈送每桌紅酒乙瓶。預訂20桌則可享房型升等至價值近三萬元的卓越套房住宿乙晚。許下共度一生的浪漫誓言。

位於信義區的台北寒舍艾美酒店推出「艾戀八月」婚宴專案，每桌16888元，在信義區五星級飯店婚宴市場中，大方提供超優惠價格！為體貼新人的荷包，專案最低保證桌數5桌，且預訂即享「精緻迎賓禮品」、「婚禮團隊司儀」、「新娘捧花一式及胸花五組」、「文定和迎娶儀式用品及管家引導流程」等好禮四選一，更加碼送新人豪華客房住宿乙晚，含翌日雙人自助早餐！訂席達10桌則加碼提供迎賓雞尾酒會、新人客房升等，並享好禮四選二。專案可再以優惠價58000元加購五樓QUUBE戶外證婚儀式，在燦爛夏季披上浪漫嫁紗，邀請親友見證愛情。