經典奇幻系列電影《哈利波特》是全球觀眾都很熟悉的作品，其中，主要角色之一的妙麗，給人的印象多是聰慧機敏，然而最近有網友發現台北捷運驚見「成人版妙麗」，卻相當不一樣！有網友在臉書上貼文，分享妙麗在捷運上的性感照，不禁嗨問：「要去霍格華茲？」，隨即引發熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享日常見聞，發現捷運上有性感妙麗，照片中是一名留著褐色長捲髮的辣妹，穿了霍格華茲的學生制服外罩黑袍，雖然謹慎遵照防疫規定，戴口罩遮住了大部分臉龐，但襯衫領口卻超鬆散，不僅紅色領帶鬆開，襯衫領口的扣子也開了好幾顆，酥胸與內在美呼之欲出，加上長度只到大腿的超短裙，畫面實在太惹火，引發眾多網友暴動直呼「從今天開始我要搭捷運，不開車了」、「道德在哪裡？IG、電話在哪裡」。

這張男友視角的「捷運妙麗」辣照曝光後，輕輕鬆鬆狂吸上萬網友按讚，並將這名正妹封為「成人版妙麗」，或讚賞或為她的慵懶性感找理由，「最漂亮的風景」、「她一定是帶口罩喘不過氣，才解扣子的」、「去去衣服走」、「等我上車」、「月台入口在哪」。

不久後，有熱心網友神出了成人版妙麗的IG，原來這位辣妹赫赫有名，是留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，IG有超過48萬人追蹤，而這張「妙麗搭捷運」辣照，是她在2020年10月於個人IG分享的，她當時在圖片也註記了「妙麗搭捷運」，確實是cos妙麗沒錯，而徐恩平時經常透過社群分享生活，更是不吝拍美照分享，風格相當性感火辣，讓人眼睛大吃冰淇淋。