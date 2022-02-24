隨5G應用日益廣泛，5G手機滲透率持續提高、自駕車、智慧城市等應用逐步實現之下，預期全球未來將持續加大5G基地台之佈建，只是，有別於3G、4G時代，5G興起一股O-RAN(Open RAN)趨勢，網路設備建設不再迷信於傳統大型設備商(類似愛立信、諾基亞等)，而以往扮演大型設備商零組件供應台系網通廠在Open RAN獲得獨當一面的機會，可在後續長達10年的5G週期中大展身手。

和之前3G、4G不同，5G O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業商機不再被傳統電信設備業者(例如愛立信、諾基亞)等把持，商機可以下放到小型網通業者，甚至是非網通業者，且因為在成本上也於營運商相對友善，故在買賣雙方都有利的前提上，5G O-RAN爆發力相當被市場所期待。

O-RAN是一種新網路架構形式，全稱為開放式虛擬化無線存取網路，系統架設在雲端，電信運營商可用自行購買的白牌伺服器、交換器、小型基地台，重新佈建行動通訊架構。

O-RAN可以讓運營商根據不同性能需求靈活的選擇RAN組件，這樣做的好處就是有助於電信商更靈活的調配基地台來降低成本，並減低終端消費者使用網路成本，同時也可以讓設備廠直接面對電信商，提高獲利。除了佈建上的優勢外，O-RAN也是一個能支援人工智慧/機器學習演算的嶄新架構，它可以讓基地台能夠在任何佈建場景支援任何垂直應用。

法人認為，過去台灣網通設備廠商，大多仍是以代工生產為主，只有少數廠商在提供硬體的同時，也堅持主導產品內部的軟體自主研發、因此有能力提供完整的解決方案廠商，在5G網路開放架構時代，可能較有機會爭取到第一波商機。

除了ORAN題材外，缺料問題已看見有些許緩解，預期網通廠後續訂單滿足率將逐步提升，營收也將逐季走高，相關概念股包括有智易(3596)、中磊(5388)、啟碁(6285)、明泰(3380)、智邦(2345)、神準(3558)、正文(4906)等。