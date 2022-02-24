泰安櫻花季上周開幕，雨神雖連日報到，仍抵擋不了遊客賞櫻興致。（陳淑娥攝）

后里泰安派出所是台中平地賞櫻勝地，種植近300棵吉野櫻及八重櫻，上周六開幕後，受冷氣團影響，雨神一連報到5天，打落不少櫻花瓣，花落滿地顯得浪漫滿分，吸引不少遊客撐著小傘漫步雨中賞櫻，今日天氣總算放晴了。警方連日在雨中進行交管，而原規劃228活動落幕後持續交管，屆時將視花況做彈性調整。

泰安派出所長張智賢指出，泰安櫻花目前開花約7成，但受連日雨勢衝擊，打落不少花瓣，櫻花落滿地景象，卻顯得格外浪漫，也吸引不少人漫步雨中悠閒賞櫻，別有一番滋味，夜櫻則自晚間6時持續至10時，歡迎遊客把握最佳賞櫻時機。

泰安櫻花季至2月28日結束，為期10天，因周遭路幅狹小，為了讓賞花民眾有美好回憶，警方進行周邊交通疏導管制措施，由於預期花況將持續至3月中，原先規劃延長3月5、6、12、13日二周的星期六、日實施交管，共計14天。張智賢說，目前因雨勢不停歇，屆時將視花況決定是否調整交管時間。

另外，同樣位於后里的崴立公園，步道兩旁植滿櫻花樹，園區大片綠地，每年櫻花綻放，粉紅色花海美不勝收，是山線地區罕見的櫻花公園，園區水池悠悠，也有椅子可歇息，也吸引民眾專程造訪。

觀旅局指出，近年賞櫻知名度在網路迅速崛起的后里泰安派出所櫻花林美不勝收，一旁派出所因此獲得「全台最美派出所」美譽，是中部地區鐵道觀光旅遊在春季必遊之處，加上后里觀光資源豐富，舉凡農特產品、古蹟步道、遊樂園和酒莊等都能在這裡找到，適合全家大小規劃1至2天的小旅行。