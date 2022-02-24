台光電(2383)2021年每股盈餘為16.5元，創下歷年新高，董事會決議每股配息10元，台光電表示，今年營運可望依循往年逐季成長至第3季，美系及日系外資同步給予台光電「買進」評等，另一家美系外資則給予「加碼」評等，並不過受到台股重挫影響，台光電盤中股價走弱。

台光電2021年第4季合併營收達101.62億元，年增35.19%，單季毛利率27.14%，創歷史同期新高，稅後盈餘達14.92億元，單季每股盈餘為4.47元，2021年合併營收為385億元，年增41.54%，創下歷年新高，營業毛利為100.68億元，年增43.02%，合併毛利率為26.15%，年增0.27個百分點，稅後盈餘為54.93億元，年增48.91%，創下歷年新高，每股盈餘為16.5元；台光電董事會決議擬配發每股10元現金股利，依2月23日股票收盤價288元計算，殖利率達3.47%。

台光電1月合併營收為35.57億元，年增29.37%；展望今年，台光電表示，公司在伺服器Whitely平台的市佔率較前一代產品成長數倍，預計在新伺服器平台的市佔率將再大幅成長，且交換器400G產品切入大型資料中心，市佔率較前一代產品有10倍以上成長，400G交換器在今年將成為交換器的主流產品；AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server 市佔率持續提升，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續2021年的強勁成長動能，營收佔比繼續顯著提高。

兩家美系外資及一家日系外資最新報告同步看好台光電營運前景，其中一家美系外資將台光電2022年/2023年獲利預估上調1%/1%，以反應台光電對其BT業務積極看法，維持「買進」評等及目標價320元；日系外資最新報告則看好台光電在高階智慧型手機領域領先地位，可望受惠於5G材料在非蘋及蘋果手機升級趨勢，以及數據中心及伺服器市佔率提升，給予「買進」評等，目標價由266元上調至333元；另一家美系外資則給予「加碼」評等，目標價為315元。