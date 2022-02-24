台61大城橋下2油罐車追撞 「折甘蔗」慘斷兩截 駕駛受困送醫 11:372022/02/24 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線油灌車追撞，駕駛受困，彰化縣消防局緊急出動救援，將傷者送彰化基督教醫院二林分院。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線油罐車追撞，車頭和車身斷兩截，駕駛受困，消防救護人員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線南下189公里處，清晨6點半發生兩輛油罐車追撞，行駛在左邊車道的油罐車，在強烈的撞擊力道下，轟得一聲折甘蔗，車頭和車身斷兩截，65歲林姓駕駛受困駕駛座，手腳都失去知覺，彰化縣消防局大城分隊出動救護，緊急將傷者送彰化基督教醫院二林分院。 台61線油罐車追撞，車頭和車身斷兩截，駕駛受困，消防救護人員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線油灌車追撞，駕駛受困，彰化縣消防局緊急出動救援，將傷者送彰化基督教醫院二林分院。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 警方初步調查，追撞事故發生前，兩輛油罐車幾乎呈併駛狀態，突然失控撞擊後，左側油罐車的車頭和車身被撞斷成兩截，車頭受損嚴重，右側油罐車的車尾也全部撞爛。肇事責任歸屬還待進一步調查。 台61線油灌車追撞，駕駛受困，彰化縣消防局緊急出動救援，將傷者送彰化基督教醫院二林分院。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 疑天雨路滑自撞分隔島車頭全毀 30歲男駕駛雙腳骨折慘變形 台鐵業外收入將進補 高雄車站兩大樓2024招商 #台61 #油罐車 #車頭 #追撞 #車身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3梅山段自小客車自撞 女駕駛拋飛亡 1乘客受傷 13:442022/02/23 社會 台66賓士遭貨車追撞「屁股全爛」 車流回堵上班時段塞爆 10:002022/02/22 社會 大里草湖溪自行車道 貓頭鷹報到成打卡新景點 17:482022/02/23 生活 台南小黃車禍 車身打橫釀塞車宛如「蘇伊士運河卡船陸橋版」 15:222022/02/21 社會 男渾身酒氣凌晨自撞分隔島 保時捷車頭慘變形 11:262022/02/22 社會 洗車場惡煞砸車影片瘋傳 網友狠酸：奧迪果然夠硬 16:232022/02/21 生活 男子寒風中車輛沒油熄火 暖警接送買油助脫困 12:342022/02/22 社會 撞擊畫面曝！未等燈號顯示即左轉 汽車過彎直衝計程車「車頭全爛」 10:362022/02/24 社會 屁孩坐好市多推車撞貨架 13秒影片曝網氣炸：腦殘 09:172022/02/21 生活 不小心A到LEXUS 他怨車主急做1事討錢 內行人笑：明明賺到 23:022022/02/23 社會 穿雨衣騎車裡面還是濕 他超苦惱求問 內行曝正解 10:412022/02/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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