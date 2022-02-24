台61線油罐車追撞，車頭和車身斷兩截，駕駛受困，消防救護人員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線南下189公里處，清晨6點半發生兩輛油罐車追撞，行駛在左邊車道的油罐車，在強烈的撞擊力道下，轟得一聲折甘蔗，車頭和車身斷兩截，65歲林姓駕駛受困駕駛座，手腳都失去知覺，彰化縣消防局大城分隊出動救護，緊急將傷者送彰化基督教醫院二林分院。

台61線油罐車追撞，車頭和車身斷兩截，駕駛受困，消防救護人員搶救。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線油灌車追撞，駕駛受困，彰化縣消防局緊急出動救援，將傷者送彰化基督教醫院二林分院。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

警方初步調查，追撞事故發生前，兩輛油罐車幾乎呈併駛狀態，突然失控撞擊後，左側油罐車的車頭和車身被撞斷成兩截，車頭受損嚴重，右側油罐車的車尾也全部撞爛。肇事責任歸屬還待進一步調查。