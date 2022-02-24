之前因為新冠疫情延期的英超比賽，週中將進行其中4場的補賽，最關鍵一戰是台灣時間2月25日凌晨3:45，由「槍手」兵工廠主場迎戰狼隊，這場比賽原定是12月28日進行的第20輪賽事，但由於狼隊有多名球員確診被迫延期，而兩隊在2月11日的第24輪比賽才剛剛交手，使得這場補賽，變成兩隊在兩周內的第二度交鋒。

槍狼大戰之所以關鍵，是因為兩隊本季戰績都漸入佳境，目前也處於爭奪前4的有利位置。兵工廠23輪得42分暫居第6，與踢了26輪的西漢姆聯同分，落後第4的曼聯4分但也少賽3場；狼隊24輪得40分暫列第7，但由於場數較少的關係，總失分與曼聯相同。這場補賽也意味著，那一隊獲勝將可升上第5名，繼續給予曼聯壓力。

回到兩周前的雙方本季首次交鋒，當時狼隊正處於聯賽3連勝5連不敗，但在足總盃意外遭到聯賽墊底的諾里奇淘汰。槍手則是踏入2022年未嘗勝績，包括兩場聯賽1和1敗，足總盃第3輪被英冠球隊諾丁漢森林淘汰，以及與利物浦的聯賽盃4強1和1敗無緣爭冠，總計5場比賽戰績2和3敗。因此，主場出擊的狼隊被看好能夠戰勝兵工廠，延續近期的不敗走勢。

但世事無絕對，足球是圓的。踢得比較被動的槍手在25分鐘憑藉一次角球機會，由中後衛加布里埃爾(Gabriel Magalhães)在亂軍中進球，幫助兵工廠1：0領先，槍手前鋒馬丁內利(Gabriel Martinelli)還在69分鐘時被裁判一個有爭議的連續兩張黃牌判罰出場，少踢一人的槍手遭到狼隊圍攻，所幸門將拉姆斯代爾(Aaron Ramsdale)力挽狂瀾，最終保住了兵工廠1：0的勝利。

狼隊輸球後沒有洩氣，隨後的兩輪聯賽先後擊敗熱刺和萊切斯特城，近6輪聯賽5勝1敗，僅次於5勝1和的利物浦，是近況第二好的隊伍。而槍手擺脫1月分的低潮，上周在主場以2：1拿下布倫特福德寫下二連勝，近6輪聯賽也有4勝1和1敗的好成績。

狼隊目前仍是本季失球數第二少的球隊，24輪失18球，與25輪的切爾西相同，僅高於26輪失17球的曼城，狼隊本季的8場敗績，有6場都輸0：1，有2場輸0：2，單場被對手攻進2球的比賽只有3場（另一場為作客3：2勝阿斯頓維拉），強如曼城和利物浦都只能小勝1：0。但狼隊的攻擊力乏善可陳，24輪只進23球，傷癒回歸的墨西哥前鋒希梅內斯（Raúl Jiménez）進5球，本季從RB萊比錫加盟的黃喜燦則進4球，加上葡萄牙中場內維斯（Rúben Neves）的3球，3名球員已包辦一半以上的進球，除了進球數低以外，進攻點不足也是一大問題。

槍手在冬季轉會只出不進，在送走奧巴梅揚(Pierre-Emerick Aubameyang)後，前鋒線人手較不足，不過馬丁內利停賽1場後回歸，加上沒有傷病球員，在兩項國內盃賽都被淘汰後，單線作戰人力足夠，本場可望排出最強陣容迎戰。從兩隊兩周前的首循環對戰來看，兩隊的防守都發揮穩定，而進攻的把握能都欠佳，因此很大機會仍是一場低比分的比賽，預測2.5球甚至1.5球小分的機會高，比分推薦兵工廠小勝1：0，或是雙方0：0握手言和。