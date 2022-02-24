56歲香港女星陳雅倫早年拍三級片《危情》、《南洋十大邪降》走紅，並拍攝首本全裸寫真集，奠定一代性感女神地位，她外型美豔、身材姣好，一度傳出好事近，情歸吳彥祖表哥Martin，但未料後來遭男方退婚，讓陳雅倫暗酸：「人渣」。近年她轉往大陸發展，年初被以為參加商演時被伸鹹豬手，但她否認，感情方面她還傳出改愛女生，與沉香大王簡文樂女兒過從甚密，讓人霧裡看花。

陳雅倫2017年宣布和交往半年、小她5歲的男友Martin結婚，但兩人婚前傳出鬧翻，Martin不滿女方太高調悔婚，引來陳雅倫發文澄清沒找媒體偷拍，還發毒誓：「若我做過，全家死！」，未料Martin還是取消婚約，讓陳雅倫感慨說媽媽經常說不要為嫁而亂嫁，一朝嫁錯郎，有苦自己知，寧可當獨立自主的女性，也不要陷入沒有信任的感情關係。

陳雅倫和好友翁虹及一票朋友聚會。（圖／翻攝自陳雅倫ellen微博）

陳雅倫後來還跟Martin撕破臉，補刀說：「從追我第一天就滿肚子有目的！」，並借用電影《志明與春嬌》中的經典對白形容：「『人生總會遇到幾個人渣』，這種感覺好有共鳴！」。之後陳雅倫被拍到和富商及一群友人吃飯，社交生活不寂寞，早年她更曾和潘美辰等女孩傳過緋聞，但她輕鬆表示：「男的也喜歡我，女的也喜歡我啦」。

陳雅倫年初參加商演，被誤會遭伸鹹豬手。（圖／翻攝自陳雅倫ellen微博）

2018年陳雅倫又登上新聞版面，她自曝才搬新家5個月，家裡就嚴重漏水長菇，導致她健康受影響，被病毒感染顎骨發炎，揚言報警提告建商。今年初她分享到大陸參加商演，事後曬照片寫下謝謝好友和趙董事長的邀請，才能到杭州成為年會演出嘉賓，而其中幾張照片疑因角度問題，讓粉絲好奇她是否被在場觀眾吃豆腐？對此，陳雅倫強調自己沒有被偷摸，並感謝在場來賓秩序良好，「當保安都不能維持秩序的時候，他們（來賓）竟自發性地手挽手造成人牆在台邊保護我，讓我非常感動」。