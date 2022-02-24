《時來運轉》運彩報報－電競LPL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區（LPL）進行至春季賽的第6週賽事，距離例行賽結束僅剩不到4週的時間，為取得晉級季後賽的資格，相信17支隊伍在接下來場數有限的比賽中，定會卯足全力求勝。本週六、日安排有2場精彩賽事，分別由滔博電競（TES）對EDG戰隊，以及LNG戰隊對V5戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

2/26（六）19:00 EDG戰隊@滔博電競 推薦：大2.5（局）勝

先說EDG，目前戰績7勝2敗，去年世界大賽的冠軍隊伍，新賽季狀態依舊不錯，戰損比（K：D）1.42及平均每分鐘經濟1,903等數據，在各隊中表現都是最好；戰術上EDG非常倚重中路Scout及下路Viper兩位韓籍選手的表現，本季Scout平均每局打出3.6／1.6／6.7（擊殺數／死亡數／助攻數）、Viper平均局打出4.4／1.4／5.7，表現相當穩定，帶領隊伍在LPL保持常勝紀錄。再說TES，目前戰績5勝4敗，農曆新年前表現低迷的TES，總算在年後找回狀態，近期3場比賽分別對上TT戰隊、京東電競（JDG）及趣加鳳凰（FPX）拿下3連勝，其中與JDG的比賽，TES的下路JackyLove及中路Knight兩人流輪發力，第1局JackyLove的「達瑞文」先打出11個擊殺數搶下首局，而決勝第3局Knight的「維克特」也在幾次關鍵團戰中的精彩表現逆轉局勢，最後幫助隊伍拿下勝利。本場比賽，看好能打滿3局，推薦可買大2.5（局）。

2/27（日）15:00 V5戰隊@LNG戰隊 推薦：大2.5（局）勝

先說V5，目前戰績8勝1敗，本季的V5可說是谷底大翻身，新加入的「狼王」智多星Karsa和他的本命英雄「李星」帶領隊伍是左踢RNG、右踹EDG，一路搶進LPL戰績榜的第1名，V5的戰術著重中、野位置的連動，由打野Karsa負責帶起比賽節奏，中路Rookie則是提供穩定的傷害輸出。再說LNG，目前戰績7勝1敗，戰術方面同樣著重中、野位置的連動，加上本季又有擅長遊走與支援的中路選手Doinb加入並與「野王」Tarzan合作，隊伍實力更勝以往。本場比賽，最大的看點將是兩隊頂尖中、野組合的對決，鬥智也鬥力，相信會是場龍爭虎鬥的精彩比賽，看好能打滿3局，推薦可買大2.5（局）。