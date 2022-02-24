上屆總統大選前鬧得滿城風雨的向心、龔青夫婦共諜案，結果竟是「大事化小、小事化無」，一開始敲鑼打鼓偵辦的《國家安全法》共諜組織案，歷經第一次偵結不起訴，至今仍卡關；連國安案件辦不出來改辦的洗錢案，今天都被法院成為洗臉，成為重創台灣司法、侵害人權的難堪案例。

今天向心夫婦並未現身台北地院，由律師團代為前往聽判，律師團表情一派輕鬆，待無罪宣判立刻在現場法庭外發放聲明，顯然是信心滿滿。向心夫婦夫婦之律師聲明如下：

「首先感謝法院做出正確的認定-向心夫婦無罪。

這個洗錢案，向心夫婦未聲請調查任何證人，且三位法官僅開庭一次，就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確的。

因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍然處於遭限制出境的狀態，至今已經長達823天，不能回家、不能工作。對於一個外國人而言，入境後因案限制出境就難以合法居留的身分在台生活、就醫，這對人權影響非常重大，凸顯我國法制還有改善的空間。

向心夫妻偵查中違反國安法的共諜案，與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前也將共諜案作成不起訴處分。

辯護人認為司法的功能就是要正確，不正確的起訴，對於人民、國家及被告，都是極大傷害。辯護人衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。」