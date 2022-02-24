冷天需要暖心事！1名網友日前發現1名街友在板橋湳雅夜市虛弱地抱胸，他於是衝回家中拿外套給對方，開口說「不好意思我剛好有一件外套太小，正頭痛不知怎麼處理」還說「這件沒有壞掉，穿起來也很保暖」，該街友原本不發一語，之後向他討錢買食物並收下外套，其他網友紛紛喊「好人一生平安」。

該網友在臉書「我是板橋人」發文表示，他日前在板橋湳雅夜市發現1名街友正雙臂抱胸，心想對方應該是冷壞了，於是回到家後就拿了件外套找對方，開口說「不好意思我剛好有一件外套太小，正頭痛不知道該怎麼處理，請問你有需要嗎？」對方則不發一語，他接著又說「這件沒有壞掉穿起來也很保暖」。

網友發現街友在湳雅夜市虛弱抱胸，將家中拿外套給對方，說「不好意思我剛好有一件外套太小，正頭痛不知怎麼處理」，該街友向他討錢買食物並收下外套。（翻攝自臉書「我是板橋人」）

該網友說，他把外套拿給對方，對方卻一直不發一語，後來隔了約15秒，對方才說「你可以幫忙我嗎？我想買點東西吃」，他於是將鈔票、外套都拿給對方，他事後發文表示「其實我有留意到他不停徘徊在店家，或許是自尊心或各種原因，始終不敢向店家乞求」，並希望外界多給予街友關心。

文章曝光後大批網友紛紛留言喊「好人一生平安」，也有人說「他若需要食物，南雅夜市尾端有間接雲寺，板橋人的月霞姐，晚上都會在那邊佈施食物給街友」、「謝謝你讓台灣變得更溫暖」、「好人一生有衛生紙用」、「我會比較傾向於不給現金，直接提供會飽的食物」、「天氣這麼冷感謝有你這善心人，溫暖了這個朋友也溫暖了這個社會」。