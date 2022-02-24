藝人陳建州（黑人）與歌手范瑋琪於2011年結婚後，共同育有2名兒子飛飛和翔翔，他們也經常在社群媒體上分享一家4口幸福的生活。而多年來一直在他們家中擔任保姆，感情親如家人的「小亨堡」，近日剛好迎接33歲的生日，沒想到黑人竟送上要價10幾萬的「鞋王」當禮物，讓小亨堡與不少網友都看傻眼。

小亨堡過去因長期擔任陳建州與范瑋琪雙胞胎兒子飛飛、翔翔的貼身保姆，並經常在網路上分享與他們相處的過程而成為另類網紅，IG吸引超過15萬人追蹤。而近日迎來33歲生日的小亨堡，在IG的限時動態上曬出一張球鞋照，表示「黑哥、范姐，這個嚇到我。謝謝你們一直以來對我的疼愛與照顧」。

23日晚間陳建州也在個人IG上曬出一家人替小亨堡慶生時的影片，只見當時小亨堡摀住臉，由翔翔拎著球鞋現身送上禮物祝福，陳建州在影片中表示「是不是早就想要這一雙了」。而眼尖的網友發現這雙球鞋就是價值15萬的「NIKE鞋王」，紛紛留言「10萬台幣喔！有心」 、「翔翔真的很愛小亨堡，狂親」、「請問黑哥還缺保姆嗎」、「好羨慕」、「生日快樂，我也想要這一雙」、「真溫暖的一家人」、「收到這禮物任誰都會開心到炸」、「我都感動了」、「小亨堡生日快樂！小孩多愛妳，就看得出來妳有多用心照顧」吸引超過22萬人觀看。