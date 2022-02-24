林姿妙鞠躬謝鄉親關心 淚喊遭傷害：對不起兒女

檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，昨林姿妙及其女兒林羿伶、農業處長康立和遭檢方依貪汙治罪條例的圖利罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和無保請回，林姿妙另涉財產來源不明罪嫌。此案在政壇引起巨大風暴，林姿妙今（24）日上午召開記者會公開談話，隨後在臉書貼上談話全文，支持者紛紛湧入留言替她加油打氣。

林姿妙在記者會中聲淚俱下，感謝這段時間各位鄉親的關心、加油打氣，強調自己絕無以公換私的情形，始終堅持簡單做人、清白做事，而這段時間許多鋪天蓋地、且細膩的操作手法，衍生各種汙衊、不是事實的輿論，嚴重影響她的名譽，更傷害了宜蘭人、傷害了縣府同仁、嚴重阻礙縣政推動。

林姿妙也向家人喊話，「對手的目標是打擊媽媽，牽連到你們，非常抱歉，兒子、女兒，媽媽沒有保護好你們，讓你們受到傷害，對不起。」接下來，將會面對漫長的司法過程，林姿妙說，可能到年底選舉結束，都還沒辦法還她公道，懇請司法盡速完成調查，還給她清白、還給宜蘭縣民穩定的縣政環境，讓縣民關心的事務，都能順利推動。

文張貼出後，網友紛紛留言替她加油打氣，表示每次遇到林姿妙，她都很親切，「妳是我們宜蘭最棒的縣長，是愛孩子們的好媽媽」、「縣長加油，在這個沒有是非只有顏色的環境中絕不妥協與放棄」、「我們當地人都能感受到您的付出及努力」。醫師蘇偉碩也留言表示，「林縣長加油！一起對抗強權打壓！反抗政治介入司法！」不過也有人說，不管哪一黨，只要被查就說政治打壓，「最倒楣是檢察官和法官，都被看成有問題。」