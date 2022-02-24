高市府無人機展演受到熱烈好評，再加碼今（24）日為市民日，晚間9時45分將加場演出無人機展演，更將施放這次燈會以來，時間最長、最大口徑16吋的煙火。（柯宗緯翻攝）

港邊住宿即可就近欣賞無人機表演。（漢來大飯店提供）

台灣燈會倒數閉幕，高市府宣布再加碼今（24）日為市民日，晚間9時45分將加場演出無人機展演，更將施放這次燈會以來，時間最長、最大口徑16吋的煙火，邀請民眾今晚來看，不用假日人擠人。

《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，每場吸引上萬人潮觀看，原訂2月19日第4場展演因雨取消，高市府宣布，接下來4場分別為2月24日、25日、26日及27日晚上9點45分開演，連飛4天，天天有彩蛋。

228連假即將到來，高市府預期會有相當多外地遊客前來，也呼籲市民自主分流，把握2月24日最後一個平日在晚間9時45分加場演出的無人機展演，今晚將是本次燈會最長時間的煙火展演，更將施放最大口徑16吋的煙火。

高市觀光局指出，高雄市長陳其邁從1月19日起，密集針對疫情開始高度關注疫情變化及準備相關防疫作為，每日召開防疫工作會議、專家會議，過年也不間斷連續36天密集討論研商守住疫情，是這次燈會能順利舉辦的最大關鍵。

觀光局同時身兼台灣燈會主責，以及防疫旅館統籌管理，在蠟燭兩頭燒的情況下，讓燈會能順利走到尾聲，都是府內外各單位共同努力的成果。

高市副市長史哲表示，隨著疫情趨緩，市府於連假期間加碼愛河灣無人機表演及衛武營228草地音樂會，可望吸引觀光消費人潮，目前展區附近的飯店訂房率都已接近滿房。

觀光局提醒，為避免大量車潮湧入愛河灣區造成壅塞，並保護遊客步行安全，市府於2月24日至27日無人機展演啟動三階段交通管制。為減少對於鹽埕地區居民衝擊，五福路24日管制時間延後到20：45開始執行，25-27日19：00-20：45允許鹽埕居民、商家、飯店住客車輛通行，20：45後嚴格管制車輛進出。

交通局表示，展演期間，高雄捷運公司將加密捷運班次，展區周邊不提供任何汽車位，市府已於捷運大寮站、捷運青埔站等9大運輸場站備用大型汽車轉乘停車場，計可提供1萬餘席汽車格位，歡迎本市及外地遊客多加利用。

此外，衛武營展區「童趣光樂園」特別在最後一周每天晚上7時30分到8時安排熱氣球遊園光車（每日限量名額，依現場排隊引導），帶民眾搭車遊燈會，2月25至27日還有紙風車劇團帶領的愛虎家族《武松愛老虎》及《紙風車愛虎遊行》（衛武營北側廣場），將會為大家帶來最盛大的燈會遊樂PARTY。