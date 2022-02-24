財團法人中華基督教衛理公會24日捐贈台東弱勢學子96萬元。衛理公會15年來已捐贈台東學童2200萬元。（蔡旻妤攝）

財團法人中華基督教衛理公會24日捐贈台東弱勢學子96萬元。衛理公會15年來已捐贈台東學童2200萬元。（蔡旻妤攝）

財團法人中華基督教衛理公會24日捐贈台東弱勢學子96萬元。衛理公會15年來已捐贈台東學童2200萬元。（蔡旻妤攝）

財團法人中華基督教衛理公會24日捐贈台東弱勢學子96萬元。衛理公會15年來已捐贈台東學童2200萬元。（蔡旻妤攝）

財團法人中華基督教衛理公會24日捐贈96萬餘元補助台東縣偏鄉弱勢學童作為早餐及課後輔導費用，台東縣長饒慶鈴在捐贈儀式中致贈感謝狀。饒慶鈴表示，感謝衛理公會第15年捐贈台東清寒家庭孩子早餐及課輔經費2200萬元，感謝上帝的恩典，讓更多的弱勢兒童獲得溫飽及更多學習機會。

悠揚的歌聲、輕快的腳步，由大南國小魯凱族歌謠隊開場演唱，為捐贈儀式揭開序幕。饒慶鈴感謝衛理公會愛心不間斷，藉由每年辦理「展開天使的翅膀」慈善募款活動，讓偏鄉學童可以安心上學，由於台東縣幅員廣闊、面積為全台10分之1，有些學童家庭經濟困難，但不具原住民身分，也非低收入戶，因此很難獲得補助。

財團法人中華基督教衛理公會總會王先緻牧師，將支票捐贈給縣府教育處轉發學校，計捐贈大南國小等20校110學年度第1學期課輔經費96萬8984元，由學校統籌運用於幫助小朋友繳交註冊費及獎勵向學的用途，希望拋磚引玉讓社會有更多的慈善公益發酵。

教育處說明，衛理公會長期募集經費傳愛到偏鄉，110學年度上學期共計有大南國小、豐里國小、豐田國小、賓朗國小、三和國小、德高國小、泰源國小、三民國小、長濱國小、竹湖國小、介達國小、安朔國小、土坂國小、紅葉國小、海端國小、鸞山國小、大坡國小、電光國小、鹿野國小及泰源國中等20所國中小收到善款。有了愛心捐贈，不但讓弱勢學童每天能享用到健康美味的早餐，也透過免費的課後輔導縮短偏鄉學童城鄉差距，獲得更完善的學習資源，從中讓孩子們快樂學習及適性發展。