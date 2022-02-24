嘉義縣環愛慈善會長期照顧身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故弱勢族群，去年共扶助46件個案。（嘉義縣環愛慈善會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環愛慈善會27日將舉辦愛心關懷園遊會，安排奇幻魔術、大型泡泡表演、泡泡體驗等活動。（嘉義縣環愛慈善會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環愛慈善會27日將舉辦愛心關懷園遊會，安排奇幻魔術、大型泡泡表演、泡泡體驗等活動。（嘉義縣環愛慈善會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

成立近4年的嘉義縣環愛慈善會長期照顧身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故弱勢族群，目前會員人數已突破200人，為廣邀各界參與公益，環愛慈善會27日將舉辦愛心關懷園遊會，除發放愛心物資給清寒家庭，也安排「安仁家園」弱勢孩童搭台糖五分車，感受愛心列車的關懷。

身兼環愛慈善會理事長，嘉義縣議會副議長陳怡岳表示，環愛非常感謝會員及各界慷慨捐輸，去年共扶助46件個案，捐贈喪葬補助費及急難救助金逾80萬元，針對有些原本生活就很困苦的民眾，在防疫期間，收入更加不穩定，環愛更募集白米、麵條、罐頭等民生物資捐助這些家庭，此外也捐贈200支護目鏡、肉粽為警察同仁加油打氣、添加防疫裝備，成為協助防疫抗疫重要一員。

本周日上午9點環愛慈善會將在六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行「第一屆第二次會員大會暨愛心關懷園遊會」，當天除安排太子會電音三太子、土風舞、傳統舞蹈、歌唱、手語以及奇幻魔術等表演，還有近40個攤位提供在地美食，以及最受小朋友歡迎的大型泡泡表演、泡泡體驗。

主辦單位特別提供朴子市鄰近地區國小學童免費園遊劵，歡迎鄉親全家大小一起來參加這項別具意義的愛心活動，並安排「安仁家園」孩童搭乘台糖五分車，「福添福社會福利慈善事業基金會」用愛響應，贊助20萬元共襄盛舉。