香港政府23日宣布，將進一步收緊社交距離措施，包括從24日起任何人在任何公眾地方（包括郊野公園），不論是否進行體能活動均須佩戴口罩，同時餐飲處所每桌人數上限收緊至2人。

根據中新網報導，港府21日公布「疫苗通行證」實施安排，並於24日起實施。港府發言人表示，考慮到香港疫情嚴峻，每日新增病例持續高企，有必要在落實疫苗通行證之外，進一步收緊社交距離措施，盡可能減低人員流動，管控社區傳播風險。

因此，港府已修訂《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，從24日起，任何人在任何公眾地方（包括郊野公園），不論是否進行體能活動，均須佩戴口罩；而在公共交通工具（含渡輪／街渡）及港鐵已付車費區域，均一律不得脫下口罩飲食。

而現行社交距離措施也將延長兩周，現時關閉的處所須繼續關閉，餐飲處所會進一步收緊限制每桌人數上限至2人，連同其餘仍然獲准營運的599F章表列處所，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。

其他現行措施，如限制公眾地方群組聚集的人數為2人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免群組聚集，均會繼續實施。

另外，港府日前公布，會將收緊後的社交距離措施維持至4月20日。港府23日將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衛生緊急規例規定，以每14天為一週期延續社交距離措施，下一週期的生效期間為2月24日至3月9日。