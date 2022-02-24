Dnepropetrovsk in #Ukraine under Russian fireI Forces # Russia, from the air, are trying to control the airport of the Ukrainian capital # Kiev I Russian bombing now in eastern Ukraine I With #Putin's announcement of the start of the military #Russia pic.twitter.com/r7ukfGzGIr — Live Conflict (@LiveConflict) February 24, 2022

就在俄羅斯總統普丁下令出動特戰部隊，進軍烏克蘭，不斷傳出隆隆砲聲後，美國總統拜登回應說，俄軍無端攻擊，不公不義。拜登說，只有俄羅斯要為攻擊所帶來死亡和毀滅負責。1位拜登政府高層官員說，美國和盟邦打算周四對俄羅斯啟動近幾星期來一直在討論的「全面制裁」。

據CNN和BBC新聞網24日報導，拜登說，全世界都在為烏克蘭禱告。他說，普丁選擇了一場有預謀的戰爭，而這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。

拜登在周三晚的聲明中並強調，美國和盟邦與夥伴會團結一致，以果斷的方式回應。他說，全世界都會要俄羅斯負責。拜登說，他打算周四對全美民眾發表談話，並會宣布美國和盟友將為俄羅斯對烏克蘭沒有必要的侵略行為，還有為全球和平與安全，讓莫斯科承受進一步後果。

雖然烏克蘭並不是北約（NATO）成員國，但拜登說，美國會和北約盟國協調，以確保採取強大一致的回應，以遏阻對這聯盟的任何侵略。