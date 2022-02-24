俄烏緊張局勢再起，全球重要股市同步受挫，國際原油、黃金及白銀等避險相關期貨商品都大漲，今（24）日台股也跟著大跌，資金轉戰至與國際股價指數連動的反向ETF及油金銀等期貨ETF，期街口布蘭特正2（00715L）股價大漲逾6％，富邦NASDAQ反1（00671R）及元大S&P500反1（00648R）、期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大道瓊白銀（00738U）等，都上漲3～5％以上。

俄烏情勢一變再變，隨著俄國承認烏東兩國獨立，且俄國總統普丁下令在烏東進行特種軍事作戰，市場擔心兩國恐開戰，國際間緊張局勢再起，市場正關注歐盟及以美國為首的北約，是否對俄國展開經濟制裁，進而是否影響全球供應鏈及經濟成長。

受到戰爭疑慮，國際油價狂升，西德洲原油期及布蘭特原油期分別觸及每桶95美元及97美元大關，再步改寫新高，並向百元大關叩關，帶動在台股交易的正向原油ETF大漲，另國際黃金價格及白銀等齊步大漲至近期新高。