據勞保局統計，截至2月16日為止，包括桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會、南投縣花藝設計製作職業工會等2家職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

據統計，桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會112人、積欠保費95萬5340元，而南投縣花藝設計製作職業工會15人，積欠保費2萬6185元。

勞保局指出，職業工會每月向會員收取勞保費，如未依《勞工保險條例》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響至鉅；但如果被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理是否正常運作管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請上列被公布欠費各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。