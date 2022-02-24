國家C型肝炎旗艦計畫辦公室透過7大指標，將全國各鄉鎮分為1至7級風險層級，苗栗縣7鄉鎮被列為高風險層級，其中後龍、大湖與泰安3鄉鎮為5級高風險。為消除C肝，苗栗縣政府、大千醫院和苗栗扶輪社共同合作，即日起到5月底免費幫3鄉鎮20歲以上B、C型肝炎篩檢。

苗栗縣衛生局與肝病防治學術基金會，2019曾到後龍、大湖與泰安3鄉鎮篩檢，共篩檢2924人，其中檢驗出C肝陽性的有468人、達陽性率16％，多數是50歲以上。衛生局分析C肝率主因，多是偏鄉缺乏醫療資源、交通不便，加上早年醫療器具消毒不全，容易導致傳染。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，C型肝炎進展到肝硬化，甚至肝癌早期通常沒有症狀，因此許多病人都是在病情嚴重時，才知道自己有C型肝炎。

他說，過去C肝治療多使用干擾素，其副作用大、治療時間長，治癒率約70到85％，讓不少病人望之怯步，但現今醫療技術進步，C肝全口服新藥療法，治療時間短、治癒率高，又有健保有給付，減輕病人不少負擔，以院方為例，2018年到2021年，在大千接受治療的病人已超過800人，治癒率高達98％。

衛生局長張蕊仙表示，B、C肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染B、C肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，因此希望透過這次篩檢活動，讓肝病患者能早期發現、早期治療。

另外，B、C型肝炎篩檢即日起到5月底，符合資格的民眾，可到大湖衛生所、泰安衛生所、後龍診所、後龍衛生所、大順醫院、象鼻衛生室篩檢，若篩檢結果為陽性，後續也會協助安排治療。