「護國神山」台積電宣布進駐高雄，一般認為將在中油高煉廠舊址設廠，環保團體地球公民基金會23日晚間舉辦「台積電要來了？高雄會發生什麼事？」座談會，探討台積電設廠將帶來的影響，並呼籲在該處設立生態公園；高市議員吳益政強調沒人站在對立面，但台積電設廠的環境影響至今完全沒討論，「好像是碰不得的貴婦」，盼政府、企業相關決策前，應先跟大眾充分溝通。

吳益政指出，大家都知道台積電在全球的競爭力相當強，進駐高雄絕對不是壞事，他也相信大多市民不會站在對立面，一定是希望與台積電共生、共存，但台積電設廠後當地原先的工業遺址、生態公園、工業共生、民生等問題都沒有被討論，甚至台積電設廠後的外益效果也都沒有提出來說明，就已經在發包執行相關作業，他認為政府應該與民眾多一些溝通。

有趣的是，有民眾在座談會上發問「政治題」，認為台積電第一期開發的都審、整治、環評都由地方政府辦理，由市府工務局發包、環保局監督，有球員兼裁判一路開綠燈的嫌疑，即使是促進產業發展美意，但從過去經驗，這種整治開發案空前絕後，是否有選舉考量？該問題一出後，主持人逗趣表示，不確定在場是否有人可以回應該問題，在場來賓更是你看我、我看你，一度沒人願意回應。

僵持一段時間後，吳益政率先發言表示，先不用想是不是選舉考量，之前台積電剛傳出要進駐高雄時，有教授認為不能曝光所以對外否認台積電將設廠高雄的事實，吳益政將台積電形容「碰不得的貴婦」不容質疑相關問題，所以當時大家也善盡「市民的責任」自動制約，但隨後即將召開環評會，希望大家機積極參與提出相關意見。

李根政也坦言，這次協會一在臉書上公布要辦論壇，馬上成為箭靶，很多人還沒搞清楚論壇內容就開始罵，連與會的議員都被出征，類似的情形以前從來沒發生過，「台積電果然是護國神廠」。

中油高煉廠舊址目前正在進行土汙整治工程，整治狀況備受各界關注，原先預計2月舉辦的環評會，因為當時疫情等因素，並未達到過半數委員全程參與現勘集會議門檻，環評會一度暫時取消，高市府環保局目前暫定3月初再辦環評會，確切日期則於近日公布於環保局網站。

高市府工務局說明整治現況，目前第三場區的汙染土壤已經完全挖除，第四場區則陸續開挖當中，整治工程須先將受汙染的土壤挖除後，進行熱脫附、土壤清洗或生物復育等程序，最後才會回填乾淨土壤完成整治作業，預計在2023年完成全區汙染改善工程。