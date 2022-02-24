屬任務編組的促轉會歷經2度延任後，今年5月任期屆滿將解散。行政院長蘇貞昌今（24）日召開行政院會裁示，接續轉型工作，將由政院設置「推動轉型正義會報」，由院長擔任召集人；同時，政院將研擬增設「人權及轉型正義處」，盤點人力、組織及預算配套，而業務部份將由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部等相關部會承接。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限，歷經行政院長蘇貞昌2度同意延長任期。行政院發言人羅秉成今表示，促轉會任期將於今年5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。

羅秉成說，為使轉型正義工作能接續推動，政院院會今通過《促轉條例》修正草案，希望能讓促轉會任務得以順利移交由各部會接續推動，力求無縫接軌。

羅秉成表示，此次《促轉條例》修正草案，首先是由行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，統合、協調、監督各轉型正義事項。

接著，轉型正義任務將依據任務性質，由相關部會承接，例如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義業遺址事項、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒事項、教育部主管轉型正義教育、國發會主管促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項。

另外，政治檔案條例規定由檔案局辦理政治檔案徵集、審定及開放應用事宜；政治檔案的研究、出版及教育推廣，則由文化部會同相關機關辦理。

羅秉成說，後續行政院也將規劃增設「人權及轉型正義處」，推動轉型政策，並由他組成專案小組，盤點承接促轉會業務工作，包括人力組織及預算等配套措施，開啟轉型正義下階段的準備。