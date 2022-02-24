證交所表示，宇瞻（8271）將於明（25）日下午2時30分，假證交所1樓資訊展示中心舉行法人說明會。2月因適逢農曆年期間及228連假，假期較多之故，因而只有宇瞻一家於證交所場地舉行法說會。

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六家法說會 聚焦首季營運
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