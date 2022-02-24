宇瞻25日於證交所舉行法說會 12:102022/02/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，宇瞻（8271）將於明（25）日下午2時30分，假證交所1樓資訊展示中心舉行法人說明會。2月因適逢農曆年期間及228連假，假期較多之故，因而只有宇瞻一家於證交所場地舉行法說會。 證交所董事會通過晉弘上市案 六家法說會 聚焦首季營運 #宇瞻 #證交所 #法說會 #展示中心 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 茂矽等5家上市公司 3月於證交所自辦法說 18:472022/02/22 財經 台灣大法說會 未來將投資五大具成長性業務 17:412022/02/22 財經 《證交所》證交所喊話：大跌莫驚慌 必要時會維穩 17:052022/02/22 財經 盧廣仲被爆熱戀泱泱 親吐感情、終生大事近況 19:512022/02/23 娛樂 證交所、野村 聯手跨國引資 04:102022/02/23 證券．權證 實體法說在即 富采股價相對抗跌 12:122022/02/22 財經 欣興法說會：ABF需求暢旺，產能滿到2027 16:142022/02/23 財經 全體證券商1月份稅後淨利9.28億元 衰退幅度逾八成 10:342022/02/23 財經 《半導體》記憶體利多集一身 DRAM雙雄高檔不墜 16:142022/02/16 財經 《熱門族群》外資看法不一 記憶體心慌慌 16:142022/02/22 財經 證交所：密切注意俄烏緊張情勢對股市衝擊 16:502022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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