緯創(3231)獲選為全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators)，該評選由科睿唯安(Clarivate)所進行，科睿唯安今年為第11度進行評選，以專利數據分析來評選全球頂尖的創新者。

緯創去年稅後盈餘為104.55億元，EPS為3.76元。公司2019及2020年的配息都在2元以上。

緯創董事長林憲銘表示 ：「創新而永續(Sustainability through Innovation)是緯創邁向下一個20年的願景，為了創造人類與環境和諧共榮的美好生活，緯創以作為客戶及相關利害關係人值得信賴的永續科技創新夥伴為目標。過去數年，緯創不僅持續擴大尖端科技研發的投資，更鼓勵以團隊研發競賽、策展、目標式腦力激盪專案、發明提案審查/研討活動，及專利大數據/技術趨勢分析等，形塑企業創新文化，並積極培植內外研發團隊與技術，以創新引領更多的創新。」

科睿唯安首先基於專利數量確定具備候選資格的創新機構，再根據影響力與專利組合國際化程度等指標，關注及評估全球創新機構，今年起更加入「成功足跡」及「技術獨特性」，以獲准專利所在市場的 GDP 和技術組合獨特性做為評選的指標。

在專利策略方面，緯創以完善的「智慧財產管理政策」建立、累積、維護與管理更具未來性的智慧財產組合(IP Portfolio)，其蘊含強健的全球專利組合，專利布局遍布亞洲、歐洲、北美等區域，技術涵蓋領域更擴及醫療保健、擴增/虛擬實境與其他元宇宙應用、自駕及電動車、智慧車載系統、人工智慧、機器學習、機器人、先進通訊及網路、自動化i4.0等相關新興科技。展望未來，緯創將持續鼓勵獨立自主研發與創新、維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質，並促進專利活化，以達成專利運營及專利組合的最佳化及價值/效益最大化。