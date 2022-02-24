週三晚上9點品觀點YT頻道「昕理師療心事」，由心理師蘇予昕提醒父母，有7句千萬不要對孩子說的話，很可能傷害到的孩子了，如果說了也沒關係，其實有時候一句抱歉對不起或是我是真心愛你的，這樣簡單的語言對於孩子來說就是無上的關懷。

千萬不要再對你的孩子說的第一句「你怎麼連這個都做不好」，蘇予昕說，這一種很廣泛的指責，其實這通常發生在父母缺乏耐心的時候，忍不住就罵出了這一句，以教功課為例，怎麼一直教都還不會，就不是在說他錯的這一題或者是他現在錯誤的行為，而廣泛的批評性格跟人格，這一句話就會變得相當嚴重。

第二句不能對小孩子說的是「你怎麼不能像哥哥姊姊那樣呢」，從小很難脫離被比較的環境，包含課業、長相、身高、體重等，都是在把人分類比較，如果是出於父母之口，對於小孩子的衝擊是很大。

第三句不要對孩子說的是「不要哭好不好、不要生氣好不好、這有什麼好難過的」，蘇予昕表示，類似這樣否定情緒的語言，其實情緒腦跟理性腦在生長的階段是有一個發展史的，情緒腦要在25歲才會完全的發育良好。

接下來第四句千萬不要對小孩說的是「這是你的錯」，沒錯我們有的時候的確是要分一些責任歸屬，蘇予昕指出，譬如杯子打翻了、杯子弄破了，這可能是小孩子不小心做的，但如果我們只是告訴他，這是你的錯你怎麼可以這樣，其實小孩子並沒有辦法學習到那我該怎麼做。

再來第五點千萬不要說的是「我對你很失望」，蘇予昕說，這一句話的殺傷力非常非常的高，在我的諮商經驗中，很多的個案都說，父母常常會對自己表達我對你很失望，而且他不一定是說出來，父母一個眼神也能感覺到，這對孩子來說是非常非常沉重的。

第六個是在百貨公司很常聽到的「我不理你了」，我們當然都知道這是假的，爸媽才捨不得離開自己的小孩，可是小時候，這其實就是一種被拋棄，要被丟掉的那種剝奪安全感的感受。

蘇予昕表示，所以很多人為什麼長大之後這麼難建立安全感，就是因為小的時候，父母就是拿小孩的安全感當籌碼，你乖我就給你安全感，你不乖我就把你的安全感奪回來。

最後一句千萬不要對小孩子說的「你是最棒的、你是最帥的、你是最漂亮的」，大家一定一頭霧水，前面6句是是比批判性的語言，那稱讚也不能說嗎？讚美很好，可是如果沒來由的稱讚，或是廣泛性、誇大的讚美，反而會讓小孩子變成兩種極端，一種極端是自我感覺良好，變得目中無人，另一種反而就會開始覺得父母對我的期望好高，我是不是要做很多的事情去達到這個期望。