台北市政府24日發表《堅韌的疫誌》新書，市長柯文哲致詞時表示，守住萬華才有辦法守住台北，也才可以保護整個台灣，除了感謝在最艱困時期守住台灣的最前線防疫人員，更要感謝全體國民合作，才能度過最危險時刻，副市長黃珊珊也提到萬華人犧牲自由來守護台北，歷史建物剝皮寮是台北防疫堡壘，「我們也在這寫下歷史」。

《堅韌的疫誌》今在剝皮寮發表，紀錄去年5月至7月本土疫情最嚴峻的時候，市府因應疫情所做的防疫作為，柯文哲致詞指出，去年5月，市府在剝皮寮設全台第一個社區快篩站，當時判斷戰況緊急，直接違反中央命令就設下去，在萬華設了5個篩檢站，剝皮寮篩檢了超過8000人，檢出451人陽性確診案例，守住萬華才有辦法守住台北，也才可以保護整個台灣。

柯文哲表示，找了超過100名代表性人物訪談，其實有更多無名英雄在各角落守護大家，最需要感謝的還是全體市民與國民的配合和合作，在全世界所謂的民主國家，台灣是唯一沒有硬封城還可以控制疫情，台北純粹用呼籲方式控制疫情，這是台灣民主政治的勝利，除了感謝防疫無名英雄，更要感謝全體國民的合作，在去年5月至7月才能度過最危險時刻。

黃珊珊說，萬華民眾為了自己的家人、社區願意來採檢甚至被隔離，萬華人犧牲自由來守護台北，相當有勇氣和偉大，剝皮寮設置篩檢站的36天，旁邊包括商圈、市場、里長都承受很大壓力，讓剝皮寮成為台灣，尤其是台北防疫的堡壘，它是歷史建物，但我們自己寫下了歷史。

此外，副市長蔡炳坤提到，過去8個多月，台灣歷經有史意來最大規模的疫苗接種，到今天為止，台北市已經打了490多萬劑疫苗，當中AZ有170幾萬、莫德納160幾萬、BNT有140幾萬、高端18萬劑。

蔡炳坤說，北市第1劑覆蓋率達92％、第2劑85％、第3劑47％，看到長者接種疫苗，但不只是打1劑疫苗，那是一份尊重和關懷，走過泥濘的道路，才會留下深刻的足跡。

他強調，疫苗開始接種後，經歷搶打、選打、催打，挑戰一個接著一個，感謝大家共同承擔，希望第3劑接種到一個階段後，大家可以拿下口罩，最期待遠離疫情恢復正常生活。