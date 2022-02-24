總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、內政部長徐國勇，橋科招商選地典禮啟動。（柯宗緯翻攝）

亞灣新創園於去年12月落成啟用，總統蔡英文授旗予高雄市長陳其邁，與國際加速器與創新服務團隊共組5G AIoT國家隊。（柯宗緯翻攝）

疫情衝擊百工百業，但高雄市去年各營利事業銷售額首度突破5.5兆元，較前年增加逾1兆元，在疫情中逆勢突圍，成長率為六都第一。高市府分析關鍵是，去年台商回流，加上疫苗普及後，各國經濟復甦帶動產業需求，以及半導體、5G資通訊等大廠投資高雄。

高市經發局今（24）日指出，2021年高雄市營利事業銷售額成長率達23.28％，為六都之冠，也高於全國平均值的16.25％，其中製造業成長幅度最高達34.94％，總銷售額逾2.4兆元，主要是化學材料與基本金屬受惠歐美等主要經濟體復甦，造成訂單爆量。

針對高雄市去年營利事業銷售額大幅成長，經發局長廖泰翔表示，高雄產業深受國際市場牽動，2019至2020年因美中貿易戰及COVID-19疫情影響，銷售額連續2年明顯下滑，但去年起台商回流投資，加上疫苗普及接種率提高後，各國經濟陸續復甦帶動產業需求逆勢成長，市府也把握機會招募包括半導體、5G資通訊及百貨零售業等關鍵大廠投資高雄，布局後疫情時代市場。

廖泰翔也提到，去年10月市府配合中央振興五倍券推出「高雄開就賺」活動助攻，帶動服務業銷售額成長，其中受振興的百貨業全年業績達570億元雖居六都第二，但成長率9.24％則為六都之冠，也遠高於全國平均0.4％。

此外，同樣受振興的高雄KTV視聽中心業、美容美髮業、美體按摩業，在全國平均都呈現負成長困境下，還分別逆勢成長51.07％、9.9％及4.86％，成績表現也都是六都之冠，至於旅宿業成長9.96％，是六都第二，可見振興相關活動有效帶動庶民經濟復甦成長。