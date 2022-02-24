隨著俄國承認烏克蘭東部地區的盧甘斯克與頓內斯克獨立，並派遣俄軍前往烏東進行維和任務，《衛報》特別整理為何俄國會針對烏克蘭、西方國家的回應、天然氣在這場角力的影響，進行完整報導。

※為何普丁衝著烏克蘭來？

普丁質疑烏克蘭的建國權，並稱現代的烏克蘭是蘇聯解體時的「人為產物」(artificial construct)，俄國與烏克蘭人同屬「一個民族」。

從國家安全的角度來看，他認為烏克蘭向西方傾斜對俄國來說相當危險，並將烏克蘭加入北約稱為克林姆林宮的紅線。甚至，普丁想證明向2014年在基輔發生的抗議活動從長遠來看是失敗的，這有助於強化其在俄國的統治穩固。

※目前普丁下了哪些命令

隨著頓內斯克與盧甘斯克宣布獨立，已獲得俄國的承認。事實上，自2014年以來，這兩個地區一直由俄國武裝分子援助並受後者的政治控制。

在宣布承認兩國獨立後，俄國還派兵前往烏克蘭執行「維和任務」。這意味著自2014年併吞克里米亞以後，俄國第二次佔據烏克蘭主權領土；不過，迄今普丁還沒有併吞這些土地。根據21日簽署的文件，普丁僅宣布在該領土上建立軍事基地或部署飛彈。

普丁質疑烏克蘭的建國權，並稱現代的烏克蘭是蘇聯解體時的「人為產物」(artificial construct)，俄國與烏克蘭人同屬「一個民族」。(圖/美聯社)

※接下來可能發展

隨著俄國承認烏東獨立、派遣維和部隊，意味著《明斯克和平協議》的結束。《明斯克協議》為2014年頓巴斯戰爭爆發後，烏克蘭政府與烏東的頓內次克與盧甘斯克簽署的停火協議。

依據該協議，烏克蘭同意給予東南部兩州自治權，但兩州仍屬於烏克蘭領土。此外，該協議關於停火的部分，如今也告終結。事實上，自2014年發生戰鬥以來，迄今已有逾1.4萬人死亡。

《衛報》認為，俄軍很快就會正式進入這些領土。實際上，俄國部隊與軍事車輛自2014年以來，持續秘密參與作戰；不過，《衛報》認為這次部署規模會更大。如果烏克蘭持續與「分離主義者」戰鬥，莫斯科會用廣義的戰爭來威脅烏克蘭，並警告基輔俄方有條約義務必須保護「分離主義者」免受攻擊。

隨著承認頓內斯克與盧甘斯克的領土主張，俄國會進一步證明入侵烏克蘭有其正當性；甚至是入侵烏克蘭東部頓涅茨克州的城市馬里烏波爾，也有其正當性。如果俄國承認分離主義者進一步地擴張領土，那麼他就很可能下令對烏克蘭軍隊發起進攻。

《衛報》分析，這些可能是更廣泛衝突的前奏。目前俄國與在烏克蘭邊境集結多達19萬的兵力(烏克蘭總統澤倫斯基認為近20萬)，隨時可打擊烏國首都基輔並橫掃全國絕大部分地區。這可能是二戰結束迄今，歐洲出現最大規模的攻勢。

※西方回應為何？

西方譴責俄國的威脅，並可能在本週採取一系列的制裁；但制裁的力道會到甚麼程度，是否讓俄國有感，都有待觀察。至於美國，則會針對俄國銀行與金融部門實施制裁。

※天然氣在危機中扮演的角色

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）22日宣布停止北溪2號天然氣管線的最終審查程序，以回應俄國承認烏東獨立。北溪2號於2015年宣布，2021年9月完工，價值約110億美元。其將天然氣由西伯利亞西部輸送到德國東北部的德國東北部盧布明市（Lubmin），可讓北溪1號的容量提高1倍，並提供2600萬的德國家庭暖氣。

北溪天然氣在歐洲成為分裂西方盟國的根源。第一，它繞過傳統的天然氣轉運國烏克蘭，改走波羅的海。第二，由於該管線增加歐洲對俄國的能源依賴，更讓烏克蘭無法收取「過路費」，以及讓俄國更容易入侵，讓該項目在歐盟內部、美國與烏克蘭都面臨阻力。