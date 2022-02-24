美國職棒從去年12初就進入封館狀態，期間不停在進行勞資協議，而今天也不例外，進行了雙方第8次會議，也是封館81天來首次連3天開會，這看似相當積極，但其實是被時間所迫，因為大聯盟表示若在2月28日前無法達成共識，就會開始逐步取消比賽天數，這將會讓球員的所得嚴重受到影響。

A MLB spokesperson said that if a new CBA is not signed by Feb. 28:



▫️ 2022 regular season games will be canceled

▫️ Player pay will not be recouped

▫️ Games will not be rescheduled



(via @EvanDrellich) pic.twitter.com/nW6hy3K5tA — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 23, 2022

勞資雙方於22日起宣布每天開會，加快流程，不過在昨天及今天會議上仍沒有得到實質結果，狀態令人憂心。而今天會後聯盟發聲明說：「若週一前沒有談妥，會開始取消比賽且不進行補賽，球季會少於162場比賽，球員將無法領完整球季薪水，無論如何。」另外對聯盟來說傷害也不小，在2020年球季才因疫情導致球季縮水。

雙方目前仍糾結老問題，如薪資仲裁球員年限、球員底薪、樂透抽籤決定選秀權球隊數量、球員獎金分潤等，雖然雙方都有稍微讓步。球員工會原本要求將「超級二年級生」薪資仲裁範圍擴大到80%，目前降至70%，但底薪部分雙方提出數字仍差13.5萬美元(約臺幣377萬)，薪資仲裁前總獎金則是差了9500萬美元。

MLB lockout could cost Scherzer $232K daily, Cole $193K https://t.co/kOCTidPDy1 pic.twitter.com/Z84rTdSfGz — New York Post Sports (@nypostsports) February 23, 2022

至於賽季減少球員損失有多大，舉例來說，前陣子賽揚獎強投薛爾瑟(Max Scherzer)與大都會簽下3年1.3億美元大約，未來每年年薪都高達約4333萬美元，但如果例行賽減少，他的損失相對比其他人更多，例行賽少打一天，薛爾瑟會失去高達23萬2975美元(約台幣655萬)，寇爾(Gerrit Cole)則會損失19萬3548美元(約台幣545萬)。