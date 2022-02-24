台灣大哥大24日公布，代理銷售的Google Nest系列智慧音箱在台灣市場累計銷售即將突破40萬台。

台灣大智慧家庭Smarter Home APP積極拓展智慧家庭生態系，一年內，包括聲寶、台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特等超過十家本土家電品牌加入。

台灣大近期宣布推出自由選資費專案活動，Google Nest Hub（第2代）智慧螢幕與總價值超過萬元的智慧家電，可以用0元出手。

近年受到疫情影響，民眾宅在家的時間增長，帶動居家生活便利性的需求提升，透過APP串接Google Nest系列智慧音箱，簡單一句「Ok Google，我出門了」，即可透過語音指令一口氣關閉家中電器。

去年11月Nest Hub（第2代）智慧螢幕正式開賣後，台灣大智慧家庭APP下載量成長近5倍，近7成的用戶每周使用APP，每天使用的用戶占比35％。

台灣大智慧家庭Smarter Home APP可一次控制多品牌的智慧家電，包含聲寶智慧冷暖氣、奧創智慧插座Lite、舞光Ai智慧燈泡、ARKVO乾淨水循環空淨取水機等產品，智慧家電之間可互相連動，同時支援「Ok Google」聲控功能，可透過手機或智慧音箱語音操控家電。台灣大表示，已協助家電品牌研發智慧家電，合作商包括聲寶、台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特，與居家清潔服務平台「呼叫黃背心」合作。