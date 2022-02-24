墾丁曬曬太陽度假！三月起，兩人成行入住墾丁福華渡假飯店含早餐，每晚3328元起，訂房加購高鐵可享車票七折優惠，客房還可免費升等尊爵房型！活動期間自3月1日至4月30日，以此專案入住還可參加「搭高鐵住福華」抽獎活動，有機會獨得豪華大獎9天8夜全台福華飯店雙人住宿及高鐵免費乘車券。

高鐵與福華集團聯手合作，邀國人全省走透透，來場春天之旅。三月起，入住福華旗下任一間飯店，加購高鐵車票可享七折優惠。福華集團深耕台灣，遍布台灣各地，從北至南擁商務與渡假型飯店共9間，提供國人賓至如歸的旅宿服務、提供國外旅客道地的人文體驗。9間福華飯店配合高鐵專案，住宿分別再加碼優惠，若預定墾丁福華渡假飯店，可享入住豪華雙床房每晚3328元起，再升等尊爵房型，房型間數有限，及早預定可享更多優惠。

福華渡假飯店前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，距離墾丁大街僅5分鐘路程。館內設有許多休閒設施，戶外泳池有墾丁唯一50公尺標準泳道；寬敞的兒童戲水池、動靜皆宜的兒童玩樂館及梅花鹿園，可以讓親子歡樂渡過整個下午；健身房、桌/撞球區等運動設備能滿足房客的健身需求。飯店也規畫定點旅遊以及半日遊，在解說人員帶領下可一窺珊瑚礁海岸、熱帶林及貓鼻頭等半島風光，另外也提供充足的旅遊資訊，讓遠道而來的朋友們輕鬆貼近墾丁的風光明媚。

三月起，即將步入春暖花開的季節，不妨安排一段旅行到國境之南享受春天帶來的和煦天氣，把握高鐵車票七折的機會，輕鬆暢遊台灣各地名勝景點。活動期間只要以專案入住一晚，便能參加「搭高鐵住福華」抽獎活動，有機會獨得豪華大獎9天8夜全台福華飯店雙人住宿券及高鐵免費乘車券。