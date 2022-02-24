台北市政府發言人陳智菡丈夫、中天電視主播許甫傳出將接任民眾黨文宣部主任。陳智菡今天對此表示，只要是做對事她都支持；許甫說，目前仍在中天任職，不便回應。

民眾黨發言人張清俊受訪表示，相關人事消息，目前還在程序當中，尚未定案。不過，不具名的黨內人士指出，由於這是重大人事案，需要黨中央委員會核定，中央委員會將於3月2日開會，通過才算人事定案，但目前是「朝這個方向前進」。

台灣民眾黨文宣部主任一職在柯昱安去年12月離職後懸缺至今，傳出將由許甫接任，預計3月中下旬到職，盼藉著與妻子陳智菡的默契，解決黨中央過去與市府常常溝通不同步的問題，並預先替年底選舉的文宣輿論戰統一戰線。

陳智菡今天上午在台北市防疫紀實公開發表暨贈書活動前接受媒體聯訪對此表示，不太適合說明黨務人事部分，她還是聚焦在市政工作，但夫妻之間默契無庸置疑，兩人在家裡什麼都會談，希望不管工作上或家庭裡都有很好的合作。

媒體詢問，是否曾與許甫談過這件事、支持他去幫忙。陳智菡說，只要是做對的事情，他做什麼都支持，適合的人、對的人，自然會找到適合的位置。

陳智菡強調，許甫就新聞資歷上說，能力是無庸置疑，社群方面則在中天轉型之後有很多接觸機會，相信這樣的人才是被需要的。

許甫則透過電訪說，媒體人常常需要面對很多變化跟挑戰，他個性也是個喜歡挑戰的人，不過他目前仍在中天新聞任職，對報導細節不便評論，不證實或否認相關傳言。